Бородина назвала свою главную ошибку в воспитании детей

У теледивы две дочери: 15-летняя Маруся от первого брака с Юрием Будаговым и девятилетняя Теона от второго бывшего мужа Курбана Омарова. По словам Бородиной, материнство — дело нелегкое, особенно когда ты стараешься приучить своих детей к порядку, уважительному отношению к старшим и прилежной учебе.

Совсем недавно Бородина призналась, что была слишком строга в вопросах успеваемости детей в школе. Она пыталась сделать из дочерей идеальных учениц, но потом поняла, что оценки — не главное и не стоят скандалов. Вопрос воспитания ведущая подняла, когда опубликовала видео, как семья помогает делать Теоне уроки.

«Я думаю, зачем мы детей так гнобим за оценки? Ведь многим, кто закончил школу с красным дипломом, это не пригодилось. Нет, я не к тому, что нужно дать свободу, и чтобы учились на одни двойки. Это надо контролировать. Но я помню себя мегерой с Марусей, сейчас у меня уже нет этих сумасшедших истерик», — разоткровенничалась Бородина.

Ранее сообщалось, что Бородина выходит замуж за Сердюкова, с которым познакомилась на шоу про выживание.