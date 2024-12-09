Бородина предупредила будущего мужа о том, что с ней «будет нелегко»

На прошлой неделе телеведущая Ксения Бородина приняла предложение руки и сердца от своего возлюбленного Николая Сердюкова. Он подарил любимой кольцо стоимостью несколько миллионов рублей.

Влюбленные сыграют свадьбу в середине 2025 года.

Ксения предупредила Сергея, что из-за ее популярности в их семейной жизни могут быть сложности. Об этом она написала в своем микроблоге.

«Люди тебя не знают совсем, но делают выводы исходя из своего неудачного опыта, несчастной жизни и зависти. Тебе досталась публичная девушка, с которой будет нелегко, потому что люди привыкли ее обесценивать», — обратилась Бородина к своему избраннику.

Вместе с тем телеведущая отметила, что Сергей не реагирует на негативные комментарии, а если и считает нужным ответить, то делает это с иронией.

Ранее эзотерик Майя Королева рассказала, как долго продлится брак Бородиной и Сердюкова.