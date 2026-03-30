«Боролась с болезнью десять лет»: звезда «Интерьеров» Мэри Бет Херт ушла из жизни в 79 лет

Американская сцена и кино потеряли одну из самых ярких представительниц своего поколения. Мэри Бет Херт, трижды номинированная на премию «Тони» и прославившаяся ролями в фильмах Вуди Аллена, ушла из жизни в возрасте 79 лет, сообщает The Voice.

Мэри Бет Херт, чье имя навсегда вписано в историю Голливуда и Бродвея, скончалась 28 марта в доме престарелых в Джерси-Сити. Как рассказал ее супруг, режиссер Пол Шредер, последние десять лет актриса боролась с болезнью Альцгеймера.

Дочь Молли Шредер почтила память матери трогательным постом в социальных сетях, не оставив сомнений: для семьи это невосполнимая утрата.

Родившаяся в небольшом городке Маршалтаун, штат Айова, Херт начала свой путь к славе с бродвейских подмостков. Три номинации на премию «Тони» сделали ее заметной фигурой в театральном мире, но настоящую известность принесло кино.

В 1978 году Вуди Аллен пригласил Херт в «Интерьеры» — драму, которая открыла актрису для широкой аудитории. Впоследствии ее фильмография пополнилась картинами «По уши влюбленный», «Мир по Гарпу», «Эпоха невинности» Мартина Скорсезе, «Семьянин» с Николасом Кейджем и «Бедная богатая девочка».

Личная жизнь актрисы также была тесно переплетена с миром искусства. В 1971 году она вышла замуж за Уильяма Херта, с которым развелась в 1982 году. А спустя год обрела новое семейное счастье с режиссером Полом Шредером. В этом браке родились двое детей — дочь Молли и сын Сэм.

Уильям Херт, экс-супруг актрисы, ушел из жизни в марте 2022 года после продолжительной борьбы с раком простаты. Ему был 71 год.

