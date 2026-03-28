Умер Александр Соколов — автор песен для Димы Билана, Витаса и Кристины Орбакайте

В Перми 27 марта на 50-м году жизни скончался композитор и автор песен Александр Соколов, пишет The Voice. Причиной смерти стал инфаркт. Об уходе музыканта сообщил епископ Эдуард Грабовенко. Прощальное служение состоится 31 марта в 13:00 по местному времени в церкви «Новый Завет» в Перми.

Соколов родился 17 сентября 1976 года в городе Темиртау Карагандинской области. За свою творческую карьеру он написал песни для многих известных российских исполнителей.

В разное время его произведения звучали в репертуаре Димы Билана, Данко, Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина, Витаса, Кристины Орбакайте, Альбины Джанабаевой, Иракли, Варвары и других популярных звезд.

В 2016 году Александр вместе с братом Сергеем создал дуэт «SokolovBrothers». В рамках проекта они выпускали христианские песни и композиции прославления. В 2021 году музыкант переехал в Пермь и стал служителем церкви «Новый Завет». Он участвовал в молодежных слетах, региональных конференциях и других мероприятиях.

У Соколова остались три дочери. По словам близких, он не хотел, чтобы они связывали свою жизнь с музыкой, считая эту профессию слишком тяжелой. Коллеги и поклонники выражают соболезнования родным и близким.

