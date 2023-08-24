На МЦД-2, Курском и Рижском направлениях изменится расписание электропоездов

В рамках модернизации инфраструктуры на станции «Площадь трех вокзалов» будет скорректирован график движения электричек на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях.

С 1:20 пятницы до 1:20 воскресенья будет ограничено движение на МЦД-2. На Центральном участке от Рижской до Курского вокзала интервалы движения увеличены до 40 минут. На Рижском направлении интервалы движения увеличены до 30-40 минут, часть поездов проследует от и до Стрешнево, некоторые — с отменой остановок.

На Курском направлении интервалы движения увеличены до 30-40 минут, часть поездов проследует от и до Царицыно, Перервы и Курского вокзала, некоторые — с отменой остановок.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте ЦППК.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Котельниках состоится футбольный праздник с участием легендарных игроков.