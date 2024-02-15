Борцы из Подмосковья стали призерами чемпионата Европы

Представители подмосковного региона завоевали три медали на чемпионате Европы по борьбе греко-римского стиля. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Садык Лалаев, Анвар Аллахьяров и Адлет Тюлюбаев по итогам выступлений в своих весовых категориях каждый удостоились по бронзовой награде соревнований. А всего в копилке российских борцов на чемпионате Европы восемь медалей — одна золотая, три серебряные и четыре бронзовые.

Примечательно, что спортсмены из России были допущены до турнира, однако выступали под аббревиатурой AIN (Individual Neutral Athletes — индивидуальные нейтральные атлеты).

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что новый физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком и футбольный манеж открыли в подмосковном Домодедово.