«Ботинки на платформе»: Артемий Лебедев дал совет низким мужчинам

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев обратился мужчинам, испытывающим проблемы с низким ростом. В выпуске шоу «Ответошная», опубликованном в соцсети «ВКонтакте».

Поводом для таких рекомендаций стало обращение подписчика, пожаловавшегося на проблемы в построении отношений из-за роста 155 см.

По словам молодого человека, девушки регулярно отказывают ему во внимании, аргументируя это его недостаточным ростом. Молодой человек признался, что находится в состоянии одиночества уже на протяжении шести лет.

«Простой способ — это купить себе ботинки на платформе. Если вы хотя бы пятисантиметровую платформу себе купите, вы уже будете ростом 160 [сантиметров], а это уже не так страшно», — заявил блогер», — отметил Лебедев.

Второй совет касается развития личностных качеств. Дизайнер рекомендовал россиянину стать более интересным человеком, чтобы привлекать внимание окружающих не только внешними характеристиками, но и внутренним содержанием.

Ранее блогер Дмитрий Пучков заявил, что содержание женщины является прямой обязанностью мужчины.