«Все деньги — жене»: Гоблин считает содержание женщины прямой обязанностью мужчины

Российский блогер Дмитрий Пучков, более известный под псевдонимом Гоблин, высказал свою позицию относительно финансовых обязательств мужчин в семье. В эфире радио Sputnik он заявил, что содержание женщины является прямой обязанностью мужчины, если супруга не работает.

Пучков аргументировал свою точку зрения, выразив непонимание ситуацией, когда работающий мужчина может не предоставлять денежные средства своей жене.

Блогер привел в пример собственные семейные отношения, где он отдает все заработанные деньги супруге, поскольку именно она занимается решением повседневных бытовых вопросов.

«Если женщина сидит дома и обеспечивает твой быт, это твоя прямейшая обязанность — ее содержать», — подчеркнул Пучков.

Особенностью финансовой модели в семье Гоблина является полное отсутствие контроля за расходованием средств. Блогер добавил, что никогда не задает жене вопросов о том, куда были потрачены деньги. По его словам, это обусловлено уверенностью в том, что супруга не совершает необдуманных или ненужных покупок.

