Божена Рынска раскрыла, что блогера Лену Миро сбили на переходе в США

Божена Рынска сообщила, что Лена Миро была сбита машиной на пешеходном переходе. Бывшая автор колонки в «Известиях» поделилась в своем телеграм-канале, что она долго находилась в коме и в конечном итоге скончалась в хосписе в Боулдере, штат Колорадо.

Согласно отчету о дорожных происшествиях в Боулдере, авария произошла 22 февраля 2024 года в 3:22. Водитель, которому 42 года, был доставлен в медицинское учреждение. Ему были предъявлены обвинения в управлении автомобилем в состоянии опьянения и хранении кетамина.

Божена Рынска отметила, что после замужества Миро стала более доброй и невероятно счастливой. Она советовалась с Рынской по вопросам одежды и аксессуаров, и их брак был счастливым с обеих сторон.

Елена Мироненко, известная как блогер Лена Миро, ушла из жизни 20 апреля 2024 года после ДТП. Недавно ее муж Ричард Прайд Хьюз рассказал, что она была его единственной настоящей любовью, и он боролся за ее жизнь, но не смог спасти.

Ранее сообщалось, что на малой родине погибшей звезды ЖЖ Лены Миро открыли наследственное дело.