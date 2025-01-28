На малой родине погибшей звезды ЖЖ Лены Миро открыли наследственное дело

После сообщения о закрытии индивидуального предпринимательства блогера Лены Миро, связанного с ее кончиной 20 апреля 2024 года, в ее родном Старом Осколе в Белгородской области было инициировано наследственное дело. Все документы на данный момент находятся у нотариуса, сообщило РИА Новости.

Последний раз 42-летняя блогерша связывалась с аудиторией в марте 2023 года, когда объявила о намерении закрыть свой профиль в «Живом Журнале», объяснив это тем, что больше не считает проект актуальным для себя. Существовали слухи, что Елена успешно обосновалась в США, где живет со своим избранником и родила от него ребенка.

Весной предыдущего года появилась информация о трагической гибели известной блогерши Лены Миро в результате дорожно-транспортного происшествия в Америке.

Многие интернет-пользователи сомневались в достоверности этих сведений, полагая, что Лена могла распустить слух, чтобы уклониться от правовых проблем и преследований со стороны известных личностей, которые стали объектом ее негативных публикаций.

Однако 27 января Baza опубликовала документ, подтверждающий смерть звезды ЖЖ Лены Миро. По информации телеграм-канала, 24 января в России было закрыто ИП Елены Мироненко с формулировкой «индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи со смертью».