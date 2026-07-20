«Братан, просто зайди на ее страницу»: сын Бритни Спирс назвал теорию о клонировании матери смешной

19-летний Джейден Джеймс Федерлайн, младший сын поп-королевы Бритни Спирс, нарушил молчание и впервые за долгое время публично высказался о вирусной теории заговора, которая уже несколько лет будоражит умы интернет-пользователей, пишет Super.

Речь идет о конспирологическом мифе, согласно которому Спирс якобы была «клонирована» либо подменена двойником, а та женщина, которую фанаты видят в социальных сетях, — не настоящая певица.

Во время прямого эфира в социальных сетях Джейден прямо ответил на вопрос о «смехотворной» теории. Он признался, что его поражает, с какой легкостью люди верят в подобные слухи.

Молодой человек рассказал, что наткнулся в TikTok на видео, которое набрало более 1,2 млн лайков, с заголовком: «Самая большая теория: жива ли Бритни Спирс?».

«Братан, просто зайди на ее страницу и увидишь ее прямо сейчас», — заявил Джейден, призывая сомневающихся проверить факты.

Наследник поп-иконы подчеркнул, что эта ситуация наглядно демонстрирует, как легко распространяется дезинформация в интернете. По его словам, создатели контента цинично пользуются доверчивостью людей, которые готовы верить любым слухам, если те набрали достаточно лайков, и не пытаются найти доказательства.

Отношения Бритни Спирс с сыновьями — Джейденом и 20-летним Шоном Престоном — на протяжении долгого времени оставались непростыми. Однако, как сообщают американские СМИ, в последние месяцы семье удалось понемногу восстановить связь.

По данным инсайдеров, именно сыновья сыграли важную роль в решении певицы пройти курс реабилитации после того, как она сама обратилась за помощью. Источники отмечают, что Бритни долго колебалась, прежде чем решиться на этот шаг, но в итоге прислушалась к словам детей.

Ранее сообщалось, что певица Бритни Спирс вылезла из люка машины на трассе при скорости 72 км/ч.