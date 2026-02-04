Бразилец из ЦСКА рассказал, как проходит его обучение русскому языку
Футболист Алвес: «Россияне заставили выучить меня ненормативную лексику»
Фото: [ПФК ЦСКА]
Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал, как продвигается освоение им русского языка.
Он сообщил, что каждый день старается запоминать по одному слову, но почему-то так вышло, что большинство из них — ненормативная лексика, которую его заставили выучить российские игроки ЦСКА.
«Базовые бытовые, а главное, футбольные слова — «лево», «право» — я понимаю. Всю тренировку их слышу, поэтому запоминать легко», — рассказал Алвес.
ЦСКА приобрел 20-летнего полузащитника у «Сан-Паулу» летом 2025 года за €5,1 млн, подписав с ним пятилетний контракт. Матеус Алвес сыграл за армейцев в 19 матчах чемпионата и Кубка России, забил три мяча и отдал одну передачу.
Ранее футболист «Спартака» Игорь Дмитриев рассказал, как изменились тренировки команды после прихода нового главного тренера Хуана Карлоса Карседо.