Футболист «Спартака» рассказал об изменениях в тренировочном процессе при Карседо

Футболист московского «Спартака» Игорь Дмитриев рассказал «Матч ТВ», какие изменения произошли в тренировочном процессе команды после назначения главным тренером Хуана Карлоса Карседо.

Испанец был назначен главным тренером красно-белых 5 января. Вместе с ним пришли еще три специалиста: помощник, тренер по физической подготовке, тренер по вратарям.

«Наверное, стало больше тактики. Больше обратил внимание на какие‑то мелочи, которые только кажутся мелочами, а на самом деле оказываются важными элементами. Много чего нового», — сказал Дмитриев.

Футболист подчеркнул, что на первом сборе много внимания уделяется улучшению физической готовности игроков. При этом идет налаживание взаимопонимания с новым тренерским штабом.

3 февраля «Спартак» одержал первую победу при Карседо, обыграв в контрольном матче армянский «Пюник» (2:0). Голами в составе красно-белых отметились Ливай Гарсия и Тео Бонгонда.

Ранее главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался об игре команды после поражения в серии пенальти от ЦСКА в рамках Зимнего кубка РПЛ.