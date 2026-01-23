Бразилец из «Зенита» рассказал, как ходил в русскую баню

Футболист отметил, что довольно быстро привык к Санкт-Петербургу и даже приспособился к холодной погоде. Он признался, что с женой любят открывать новые для себя места.

«Очень запомнилось, как мы съездили в банный комплекс недалеко от города. До этого вообще никогда не был в бане. В итоге очень понравилось и то, как это выглядит, и как ощущается. Крайне интересный опыт получился! Были в Эрмитаже, причем для нас провели экскурсию. А еще, когда наступила зима, оказалось здорово гулять по заснеженному парку. Все белое, красивое — неповторимые впечатления», — рассказал Луис Энрике.

Луис Энрике перешел в «Зенит» из «Ботафого» в январе 2025 года. Сумма трансфера за 25-летнего футболиста составила €33 млн. Контракт игрока с петербургским клубом действует до конца 2028 года. В текущем сезоне бразилец провел 19 матчей за «Зенит» в чемпионате и Кубке России, забил два мяча и отдал три передачи.

Ранее стало известно, что бразильский полузащитник Вендел заплатит рекордный штраф за очередное опоздание на сбор команды.