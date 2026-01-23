Вендел заплатит гигантский штраф за опоздание на сбор «Зенита»

По обыкновению Вендел опоздал из отпуска на несколько дней. В то время как его партнеры усиленно тренировались, бразилец публиковал в соцсетях кадры с пляжей.

По данным телеграм-канала «Mash на спорте», клуб оштрафует игрока за очередное нарушение дисциплины на 60 млн руб., две месячные зарплаты. Этот штраф станет рекордным в истории «Зенита».

Подсчитано, что за время выступления за «Зенит» Вендел пропустил 72 дня сборов. Так, перед началом нынешнего сезона полузащитника не было в составе команды почти месяц.

Вендел перешел в «Зенит» в октябре 2020 года из лиссабонского «Спортинга» за €20,3 млн.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак посетовал, что Вендел предпочитает заплатить какой угодно штраф, но на сборы прилетит все равно, когда сочтет нужным. Экс-защитник «Рубина» Алексей Попов посоветовал Семаку оставить бразильца на сборах без мяча и заставить месяц бегать вокруг поля.