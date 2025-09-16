Бразилец Рубенс из «Динамо» рассказал о жизни в России и ее преимуществах

Полузащитник московского «Динамо» Рубенс, бразилец по происхождению, поделился своим мнением о положительных сторонах жизни в России. Его высказывания привело издание «Спорт-Экспресс».

Среди ключевых преимуществ он отметил высокий уровень безопасности.

«В Бразилии все по-другому. В Москве мне спокойнее. В Бразилии, если ты проиграл матч, болельщики оказывают давление, могут даже угрожать тебе и твоей семье», — подчеркнул футболист.

Рубенс стал игроком «Динамо» 31 июля, перейдя из бразильского клуба «Атлетико Минейро». В текущем сезоне Российской премьер-лиги он принял участие в шести играх, но пока не отметился результативными действиями.

