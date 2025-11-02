Бразилец Вендел подписал новый контракт с «Зенитом» с почти двукратным увеличением зарплаты

Футбольный клуб «Зенит» продлил соглашение с бразильским полузащитником Венделом до лета 2029 года.

По данным СМИ, зарплата хавбека вырастет с €2,7 млн до €4,5 млн в год с учетом бонусов.

Вендел выступает за петербургский клуб с 2020 года. Пятилетнее пребывание в России позволяет бразильцу рассчитывать на российский паспорт. Футболист уже заявил о готовности пойти на такой шаг.

Вендел заявил, что «Зенит» стал для него «настоящим домой и семьей». При этом еще несколько месяцев назад, перед началом сезона, бразилец был крайне разочарован тем, что сорвался его переход в «Ботафого» — в расположение петербургского клуба Вендел вернулся с большим опозданием.

Ранее выступавший за «Зенит» полузащитник Клаудиньо, имеющий российский паспорт, критически высказывался о России. Правда, затем бразилец объяснил, что его неправильно поняли.