Бразилия не смогла забить в первом матче с Анчелотти

Сборная Бразилии не смогла обыграть команду Эквадора в отборочном матче к чемпионату мира по футболу. Встреча завершилась нулевой ничьей.

Пентакампеоны проводили первый матч под руководством Карло Анчелотти. Бывший тренер «Реала» отметил, что Бразилия провела неплохой матч, а сыграть лучше в атаке помешало плохое качество поля.

После своего назначения Карло Анчелотти пообещал привести Бразилию к шестому титулу чемпионов мира.

Бразилия занимает только четвертое место в южноамериканском отборе, набрав 22 очка в 15 матчах. Лидирует в турнире Аргентина, у которой 31 балл после 14 игр. В марте аргентинцы разгромили бразильцев со счетом 4:1. Прямые путевки на чемпионат мира получат шесть лучших команд из Южной Америки.

Ранее стало известно, что ФИФА назначила официальное расследование после заключения контракта Анчелотти со сборной Бразилии. Подозрения касаются того, что посредник в сделке Диего Фернандес действовал как агент, не имея на это лицензии.