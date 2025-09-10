Бразилия заняла только пятое место в южноамериканском отборе: этого достаточно для попадания на чемпионат мира

В Южной Америке завершился отборочный турнир к чемпионату мира 2026 года. Первое место уверено заняла сборная Аргентины, набрав 38 очков в 18 матчах, пятикратные чемпионы мира бразильцы стали только пятыми с 28 очками.

Бразилия пропустила вперед сборные Эквадора, Колумбии и Уругвая. От Южной Америки на чемпионат мира напрямую отбираются шесть команд. Шестой стала команда Парагвая. Седьмая команда проведет стыковые матчи со сборной из другой конфедерации.

В заключительном туре Бразилия впервые проиграла при Карло Анчелотти. Пентакампеоны уступили в гостях мотивированной сборной Боливии (0:1), которое вывело ее на то самое седьмое место, дающее право продолжить борьбу за путевку на мундиаль.

Лучшим бомбардиром отборочного турнира в Южной Америке стал Лионель Месси, забивший восемь мячей.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал о неожиданных результатах в европейском отборочном турнире.