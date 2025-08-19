Бразильский фанат получил срок за брошенную на поле свиную голову
Фото: [freepik.com]
Болельщик «Коринтианса» Осни Фернандо Луис угодил в тюрьму из-за брошенной на поле головы свиньи.
Инцидент произошел в матче с «Палмейрасом» в ноябре прошлого года. Луис сам «помог» полиции выйти на свой след. Все фазы своего «подвига» — от покупки свиной головы на рынке до памятного броска — фанат запостил в соцсетях.
В итоге хулиган был приговорен к году тюремного заключения.
