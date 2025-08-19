Бразильский фанат получил срок за брошенную на поле свиную голову

Инцидент произошел в матче с «Палмейрасом» в ноябре прошлого года. Луис сам «помог» полиции выйти на свой след. Все фазы своего «подвига» — от покупки свиной головы на рынке до памятного броска — фанат запостил в соцсетях.

В итоге хулиган был приговорен к году тюремного заключения.

Ранее стало известно, что двух игроков молодежной команды казанского «Рубина» арестовали по подозрению в изнасиловании. Футболисты свою вину отрицают.