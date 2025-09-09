Бразильский «Палмейрас» нацелился на полузащитника «Спартака» Барко
Бразильский «Палмейрас» заинтересован в приобретении атакующего полузащитника «Спартака» Эсекиэля Барко, пишет издание Bola.
По данным источника, «Спартак» запросил за трансфер €17,2 млн. В июле 2024 года Барко перешел из «Ривер Плейт» за €14 млн.
26-летним аргентинцем летом активно интересовался другой бразильский клуб, «Фламенго». Отмечается, что «Фламенго» также не оставил надежды приобрести футболиста «Спартака».
В нынешнем сезоне Барко в семи матчах РПЛ записал на свой счет три гола и одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что ЦСКА близок к приобретению вингера «Сан-Паулу» Энрике Кармо.