Бразильский «Палмейрас» нацелился на полузащитника «Спартака» Барко

По данным источника, «Спартак» запросил за трансфер €17,2 млн. В июле 2024 года Барко перешел из «Ривер Плейт» за €14 млн.

26-летним аргентинцем летом активно интересовался другой бразильский клуб, «Фламенго». Отмечается, что «Фламенго» также не оставил надежды приобрести футболиста «Спартака».

В нынешнем сезоне Барко в семи матчах РПЛ записал на свой счет три гола и одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что ЦСКА близок к приобретению вингера «Сан-Паулу» Энрике Кармо.