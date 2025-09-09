ЦСКА приобрел у «Сан-Паулу» 18-летнего вингера за 6 млн евро

По данным источника, фиксированная сумма сделки составит $6 млн. Кроме того, «Сан-Паулу» может получить еще $1 млн в виде бонусов, а также 20% в случае перепродажи игрока.

В нынешнем сезоне 18-летний Кармо провел шесть матчей за основной состав «Сан-Паулу» и отметился одной результативной передачей. Также в его активе семь матчей с тремя забитыми голами в молодежном первенстве Бразилии.

Ранее сообщалось, что ЦСКА в межсезонье интересовался возможностью приобретения лучшего бомбардира РПЛ прошлого сезона Манфреда Угальде из «Спартака».