Бразильский защитник «Динамо» рассказал о провокациях со стороны Глушенкова в матче с «Зенитом»

Накануне «Зенит» одержал волевую победу над «Динамо» со счетом 2:1.

«Ему нравится провоцировать, разговаривать во время матча. После того как они нам забили первый гол, Максим подошел ко мне и начал провоцировать, что-то сказал, но я вообще ничего не понял», — сказал Рубенс.

Бразильский футболист подчеркнул, что такое поведение ему не нравится, но это часть футбола. Также Рубенс отметил, что в спорных эпизодах арбитр Алексей Сухой чаще свистел в пользу «Зенита». На 82-й минуте судья отменил взятие ворот «Динамо» и красную карточку голкиперу бело-голубых Курбану Расулову. Также в «Зените» считают, что Сухой не должен был засчитывать гол «Динамо» из-за фола против Андрея Мостового.

Ранее стало известно, что злоумышленники в Санкт-Петербурге пытались похитить полузащитника «Зенита» Андрея Мостового ради выкупа.