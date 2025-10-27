«Такие нерадивые»: Журова высмеяла преступников, пытавшихся похитить футболиста Мостового

Правоохранители задержали четвертых подозреваемых в похищении бизнесмена Сергея Селегеня и в попытке похитить Мостового. Возбуждены уголовные дела по статьям о похищении человека, попытке похищения и разбое.

«В общественных местах везде камеры. Удивляюсь, что кого-то можно похищать под камерами. Не знаю, что за похитители такие нерадивые, которые не в курсе, что кругом камеры. Самоубийцы», — сказала Журова.

При этом она предложила известным и состоятельным людям быть внимательнее, поскольку преступление было заказано через интернет, где заказчики за умеренную сумму денег могут найти исполнителей.

Как стало известно, подозреваемые в попытке похищения Мостового оказались студентами Морской технической академии.