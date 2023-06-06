«Бредятина сценаристов»: фанаты сериала «Постучись в мою дверь» оценили российского Серкана Болата
Россияне сомневаются в актере, которому предложили роль в адаптации турецкого сериала
Фото: [kinopoisk.ru]
В российском ремейке турецкого сериала «Постучись в мою дверь» снимается певец Влад Соколовский, сообщает Super.ru.
Артист заявил журналистам, что принял приглашение на пробы, потому что это вызвало у него азарт. Однако Соколовский также подчеркнул, что чувствует ответственность за роль в российской адаптации турецкого сериального хита.
Кого именно сыграет исполнитель, неизвестно. Пользователи считают, что ему достанется роль главного мужского персонажа — Серкана Болата. К такому выводу россияне пришли из-за внешнего сходства Соколовского с актером Керемом Бюрсином.
«Красивый мужчина. Конечно, мы не знаем, как он сыграет. Может, это будет и хорошо. Не хочу загадывать и сравнивать то, что мы еще даже не видели», — написала Светлана М.
Между тем многие продолжили критиковать решение снять адаптацию турецкого сериала в России.
«Не понимаю ажиотажа вокруг этого сериала. Сюжет такой же, как и во всех мыльницах турков. Ничего оригинального. Начало прикольное, есть над чем посмеяться, а с середины бредятина сценаристов», — считает Полина К.
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