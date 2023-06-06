«Кто больше силикона и пластики сделает»: Киркоров на протяжении года будет менять внешность

На открытии ресторана исполнителя JONY журналисты заметили Филиппа Киркорова, сообщает Super.ru. Артист поговорил с фанатами и рассказал о своих планах по преображению тела.

Киркоров заявил, что трансформация его внешности распланирована вплоть до следующего года.

«Остановимся 30 апреля 2024 года. Мы потрясем Москву», — заявил российский король поп-музыки.

Пользователи социальных сетей начали спорить об изменениях тела Филиппа Бедросовича. Кто-то отметил, что артист стал лучше выглядеть, а кто-то заявил, что ему уже стоит остановиться.

«Выглядит хорошо, тем более в его возрасте. Пусть делает, что хочет. Он не вставляет в грудь импланты, как (бодибилдер Александр — прим. Ред.) Шпак, а пытается себя нормально модернизировать»; «Видать, с (певицей Любовью — прим. Ред.) Успенской устроили соревнование, кто больше силикона и пластики сделает», — спорят россияне.

Также многие высказались, что изменения внешности знаменитостей уже никого не удивляет.

«Увеличит что-то, вставит зубы, силикон в пресс утянет, заменит части тела — этим давно никого не удивишь. Вот если песню запишет с каким-нибудь неожиданным артистом, вот тогда я скажу: «Удивляете, Филипп Бедросович, удивляете», — написал Павел К.

Ранее стало известно, что Киркоров может стать организатором конкурса «Руссовидение» в замке Пугачевой.