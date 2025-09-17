Брэндон Ховард не выступит на «Интервидении»: США представит топовый диджей Vassy

Американский певец Брэндон Ховард не примет участия в музыкальном конкурсе «Интервидение». США представит известная певица и продюсер Vassy, чьи хиты с Tiësto и David Guetta покоряли мировые чарты. Об этом пишет РИА Новости.

Организаторы международного конкурса «Интервидение» объявили о смене представителя от США. Причину отказа Брэндона Ховарда от выступления они не уточнили.

Его место займет австралийско-американская исполнительница Vassy — первая женщина, получившая премию EDMA ICON AWARD. Ее композиции в коллаборации с титанами электронной музыки David Guetta и Tiësto неоднократно становились мультиплатиновыми в трех десятках стран и занимали верхние строчки в американских радиочартах. На стриминговых платформах ее треки набрали сотни миллионов прослушиваний.

Конкурс пройдет 20 сентября в Москве на Live Арене. От России выступит певец SHAMAN, а в жюри войдет народный артист РФ и известный продюсер Игорь Матвиенко. Проведение «Интервидения» в Москве и области в 2025 году было утверждено указом президента России Владимира Путина.

