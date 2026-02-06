Британская фигуристка захотела выучить русский язык из-за родственников-украинцев

Британская фигуристка Анастасия Вайпан-Ло, выступающая в парном катании с Люком Дигби, рассказала AnythingGOEs в преддверии Олимпиады о своем происхождении.

Она призналась, что у нее украинские корни по отцовской линии, но ее отец говорил на русском языке. Поэтому и она хочет выучить русский, чтобы общаться с родственниками.

Также она пожаловалась, что ее, как правило, называют Ана, но такой вариант имени ей кажется скучным — Настя звучит более мило.

Вайпан-Ли и Дигби — четырехкратные чемпионы Великобритании. В рейтинге ISU дуэт занимает 11-е место.

Ранее канадский фигурист Стивен Гоголев обрадовался новой встрече с россиянином Петром Гуменником на Олимпиаде. Спортсмены выступали вместе еще на юниорских соревнованиях.