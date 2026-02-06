Канадский фигурист обрадовался приезду Гуменника на Олимпиаду

Канадский фигурист Стивен Гоголев в интервью Sport24 рассказал о своих взаимоотношениях с россиянином Петром Гуменником.

Спортсмены будут соперничать на Олимпиаде в Италии в мужском одиночном катании.

«Я видел пару выступлений этого сезона, он очень хорошо катается. И я помню, мы раньше с ним соревновались по юниорам. Удивило, как он вырос!» — сказал Гоголев.

Он вспомнил, что Гуменник был всегда маленьким. Узнав, что рост российского фигуриста 184 см, канадец заявил в шутку, что уже обыграл его: рост Гоголева — 185 см.

Собеседник издания признался, что будет рад видеть Гуменника на соревнованиях и немного пообщаться с ним.

Мужчины начнут соревнования в одиночном катании 10 февраля (короткая программа), а 13 февраля фигуристы представят произвольную программу.