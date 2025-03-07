ФБР включило бывшего олимпийца в десятку самых разыскиваемых преступников мира

43-летнему бывшему спортсмену предъявлены обвинения в организации транснационального наркокартеля, которые поставлял запрещенные вещества из Колумбии через Мексику в США и Канаду. Также Веддинга обвиняют в нескольких заказных убийствах.

Госдеп США обещает $10 млн за информацию, которая приведет к аресту Веддинга. Кроме того, ФБР дополнительно готово выделить $50 тыс. за сведения, которые помогут в розыске преступника.

Предположительно, участник Олимпийских игр 2022 года в Солт-Лейк-Сити нашел убежище в Мексике.

Ранее польский волейбольный клуб «Сувалки» снялся с престижного международного турнира из-за участия в нем россиян.