ФБР включило бывшего олимпийца в десятку самых разыскиваемых преступников мира
Бывший олимпиец Веддинг попал в топ-10 самых разыскиваемых ФБР преступников
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Канадский сноубордист-олимпиец Райан Веддинг попал в топ-10 самых разыскиваемых Федеральным бюро расследований (ФБР) США преступников, пишет NBC News.
43-летнему бывшему спортсмену предъявлены обвинения в организации транснационального наркокартеля, которые поставлял запрещенные вещества из Колумбии через Мексику в США и Канаду. Также Веддинга обвиняют в нескольких заказных убийствах.
Госдеп США обещает $10 млн за информацию, которая приведет к аресту Веддинга. Кроме того, ФБР дополнительно готово выделить $50 тыс. за сведения, которые помогут в розыске преступника.
Предположительно, участник Олимпийских игр 2022 года в Солт-Лейк-Сити нашел убежище в Мексике.
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