Бритни Спирс обозлилась из-за новых отношений экс-супруга

Бритни Спирс крайне обозлена новыми отношениями своего экс-супруга Сэма Асгари. По мнению певицы, Асгари слишком поспешно переключился на другую девушку и не скрывает этого. Их недавнее совместное появление на публике только усилило ее негодование, сообщил портал radaronline.com.

Источник издания сообщает, что Спирс чувствует себя разбитой, осознавая, что Асгари начал новую главу в своей жизни раньше нее. Ей особенно тяжело видеть его в серьезных отношениях, поскольку она все еще испытывает чувства к бывшему мужу.

Напомним, что союз Бритни Спирс и фитнес-тренера Сэма Асгари продлился около двух лет: с 2022 по 2024 год.

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