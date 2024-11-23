Бритни Спирс показала раны на ногах из-за танцев на бетонном полу
Фото: [pxhere.com]
Американская певица Бритни Спирс часто выкладывает на странице в соцсети видео своих танцев. Она признается, что движение помогает ей справиться с болью.
Дело в том, что у звезды поврежден нерв, и из-за нехватки кислорода в головном мозге часто случаются приступы. Чтобы от них избавиться, Спирс танцует, причем буквально жертвуя своими ногами.
Недавно Спирс опубликовала фото комнаты и объяснила, что последние видео снимала там, на бетонным полу.
Она пожаловалась, что ее ноги несколько раз истекали кровью, и каждый раз, когда она дотрагивалась до пола, ее ступни кровоточили.
Но Бритни это не останавливает. Поп-дива признается, что погружается в танцы и не может остановиться, так как испытывает потребность выражать себя, двигаться и чувствовать».
Ранее сообщалось о том, что Бритни Спирс призналась, что «вышла замуж за саму себя».