Бритни Спирс призналась, что «вышла замуж за саму себя»

Американская певица Бритни Спирс сделала необычное признание. Она объявила, что вышла замуж. Но, увы, речь не идет о новом избраннике.

Поп-звезда заявила, что «вышла замуж за саму себя». Об этом она написала на своей странице в соцсети.

Причем свой пост Спирс сопроводила видео в свадебном платье и с фатой на голове.

«День, когда я вышла замуж… За саму себя. Знаю, это может показаться странным, но это самое блестящее, что я когда-либо делала», — написала она.

Стоит отметить, что церемония «бракосочетания» состоялась спустя год после развода Бритни с Сэмом Асгари.

Возможно, ее необычное заявление следует воспринимать, как желание завершить попытки построить счастливые отношения.

При этом сейчас у Бритни Спирс новый роман. Но, возможно, бойфренда певицы тоже не интересуют серьезные отношения, так как он сам недавно развелся с женой.

Ранее сообщалось о том, что Самбурская выйдет замуж и родит ребенка, но не сейчас.