Самбурская выйдет замуж и родит ребенка, но не сейчас: свадебное путешествие оказалось фейком, но настоящее не за горами

В сети распространилась информация о тайном замужестве и свадебном путешествии актрисы Настасьи Самбурской. Позже новость была опровергнута самой звездой «Универа». Однако скоро она все-таки выйдет замуж, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» эзотерик Мария Богданова.

В августе знаменитость рассказала о полученном предложении руки и сердца. И уже в октябре генеральный продюсер фильма «Кореша» Дмитрий Щербанов озвучил, что Самбурская уехала в свадебное путешествие, пишет Super. Однако позже эту информацию опровергла концертный директор звезды Алена Макарова, сообщив WomanHit, что артистка отправилась в обычный отпуск. Сама Самбурская тоже вышла на связь и написала в комментариях под постом о свадьбе и свадебном путешествии: «Врут».

Богданова заявила, что второй брак актрисы все-таки не за горами. Она отметила, что по своей натуре Самбурская — открытая душа, влюбчивая, «немного сорви голова», ей нравится общаться, мотивировать людей. Однако мужчина актрисе нужен совершенно другой, полная ее противоположность, он должен выступать за брак, быть стабильным.

По словам эзотерика, Самбурская выйдет замуж в 37 лет, претендент на роль супруга у нее есть. Сейчас актрисе ровно 37 лет. Романтический период ожидает знаменитость до 38.

«В 38-39 лет тоже судьбоносные моменты. Тут уже надо будет оставить прошлое и идти дальше. Возможно, наконец-то завести ребенка или снова развод, то есть в эти два года будет сильная трансформация», — заключила Богданова.

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