Бритни Спирс шокировала фанатов своим багажом в аэропорту

Недавно Бритни Спирс, решив отдохнуть от создания танцевальных видеороликов для своего блога, была замечена папарацци в аэропорту в Мексике. Вместе с ней был замечен охранник, которого сначала спутали с ее бывшим домработником и бойфрендом, а также кукла.

Этот факт удивил многих. Телохранитель нес куклу очень осторожно, как настоящего младенца, что вызвало шок у общественности. Известно, что у Спирс есть целая коллекция кукол и эту зовут Бреннан. Несколько лет назад певица уже представляла ее своим поклонникам.

Это зрелище показалось фанатам весьма тревожным. Многие предположили, что Бритни снова нуждается в профессиональной помощи, так как ее поведение кажется нездоровым.

Некоторые считают, что таким образом артистка переживает разлуку с сыновьями, с которыми недавно наладила отношения. Другие же полагают, что это может быть частью ее терапии.

Ранее сообщалось, что Бритни Спирс назвала другом своего помощника по дому Пола Солиза.