Бритни Спирс впервые прокомментировала отношения с помощником по дому

Певица Бритни Спирс сообщила, что ее связывают с помощником по дому Полом Солизом только дружеские отношения. Такое заявление она сделала после того, как ее сфотографировали в машине собственного помощника. Слова артистки привел портал Super.ru.

Певица была сфотографирована папарацци в том момент, когда находилась в автомобиле Солиза вместе с его детьми. Спирс объяснила, что ждала в машине Солиза, которого она назвала своим другом. Артистка также разразилась гневом и указала на то, что видела мальчика, который долго стоял неподалеку от машины.

«Подумала: чего же ждет этот мальчик? В итоге я поняла, что у него было задание сфотографировать меня в неудачном ракурсе, с наклоном вперед и двойным подбородком», — указала певица.

Ранее уже сообщалось о том, что Солиз перевез в дом к Бритни Спирс трех своих детей после развода. Сама артистка регулярно проводит время с ними, когда ее помощник вынужден отлучаться по делам.