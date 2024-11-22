Брянский депутат Иванов считает необходимым подвергнуть жесткой цензуре стендап-комиков

Сообщество стендап-комиков в нашей стране давно известно своими откровенными шутками, порой переходящими границы дозволенного. По словам депутата Брянской областной думы Михаила Иванова, выступления стендап-комиков нуждаются в цензуре. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что с древних времен православие призывает своих последователей к чистоте не только дел, но и слов. Кроме того, есть и юридическая сторона вопроса. Так, в законодательстве РФ применение ненормативной лексики в общественных местах квалифицируется как хулиганство, что влечет за собой административную ответственность.

По мнению парламентария, университеты являются центрами знаний и культуры, где студенты не только приобретают профессиональные навыки, а также и развивают коммуникативные способности. Применение матерной лексики нивелирует педагогическую и культурную ценность общения, принижая его до уровня уличного жаргона.

Он подчеркнул, что каждый из нас несет ответственность не только за свои поступки, но и за слова. Они влияют на наше окружение, формируют общественные и духовные ценности.

Ранее сообщалось, что нижегородского стендап-комика арестовали на 13 суток за ролик на YouTube.