Бубнов назвал две ошибки Семака в матче против «Балтики»

Бывший защитник сборной СССР, футбольный эксперт Александр Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу» высказался о матче 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Балтика».

«Зенит» одержал непростую победу — в концовке матча отличился Луис Энрике. До этого арбитр отменил гол «Балтики» в спорной ситуации.

По мнению Бубнова, главный тренер «Зенита» дважды ошибся с составом. В первом случае, когда поставил в стартовом составе новичка команды Джона Дурана, а затем — когда выпустил на замену форварда Александра Соболева. Эти решения эксперт назвал грубейшими ошибками.

3 марта «Балтика» и «Зенит» сыграли вновь, в матче Кубка России. Петербуржцы победили со счетом 1:0, а единственный мяч забил вышедший на замену Соболев.

Ранее Евгений Ловчев предложил назначать на VAR не арбитров, а бывших футболистов с большим опытом игры.