Ловчев вызвался поработать видеоассистентом рефери

Бывший защитник сборной СССР, футбольный эксперт Евгений Ловчев заявил РИА Новости, что на VAR (система видеоассистента рефери) нужно назначать бывших футболистов с большим опытом.

Первый после рестарта тур РПЛ был ознаменован чередой судейских скандалов, а к помощи VAR арбитры прибегали в каждом из восьми матчей.

«Многие эксперты возмущены двумя вещами: что судья не может принять решение сам и что не может его отстоять. Я бы вообще предложил им, чтобы на ВАР посадили нас, ребят, которые поиграли на хорошем уровне, — Аршавина, Колыванова», — сказал Ловчев.

Он отметил, что эксперты в студии «Матч ТВ», бывшие футболисты, гораздо быстрее ориентируются в спорных ситуациях, чем арбитры на VAR.

Также он отметил, что слишком частое обращение к помощи VAR свидетельствует о плохой подготовке арбитров в поле. По его мнению, это означает, что «всех надо гнать». Ловчев констатировал, что ему стыдно за судейский корпус.

Ранее бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин заявил, что судьи оказались не готовы к рестарту РПЛ.