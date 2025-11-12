Бубнов назвал идеальную кандидатуру на пост главного тренера «Спартака»
Эксперт Бубнов: тренер Марцел Личка — самый идеальный вариант для «Спартака»
Фото: [ФК «Динамо»]
Бывший футболист сборной СССР, футбольный эксперт Александр Бубнов на канале «Коммент.Шоу» высказался о предпочтительной кандидатуре на пост главного тренера «Спартака».
Во вторник, 11 ноября, красно-белые расторгли контракт с сербским специалистом Деяном Станковичем.
По мнению Бубнова, идеальным кандидатом на замену Станковича стал бы чех Марцел Личка, ранее работавший в России с «Оренбургом» и «Динамо». С начала нынешнего сезона специалист возглавлял турецкий «Фатих Карагюмрюк», но в октябре был отправлен в отставку из-за провальных результатов команды.
Бубнов сослался на слова Андрея Аршваина, заявившего, что Личка 100% возглавит «Спартак».
«Уж «Динамо» он замочит по полной программе», — заверил эксперт.
Временно «Спартаком» будет руководить Вадим Романов, входивший в тренерский штаб Станковича.