Бубнов назвал идеальную кандидатуру на пост главного тренера «Спартака»

Во вторник, 11 ноября, красно-белые расторгли контракт с сербским специалистом Деяном Станковичем.

По мнению Бубнова, идеальным кандидатом на замену Станковича стал бы чех Марцел Личка, ранее работавший в России с «Оренбургом» и «Динамо». С начала нынешнего сезона специалист возглавлял турецкий «Фатих Карагюмрюк», но в октябре был отправлен в отставку из-за провальных результатов команды.

Бубнов сослался на слова Андрея Аршваина, заявившего, что Личка 100% возглавит «Спартак».

«Уж «Динамо» он замочит по полной программе», — заверил эксперт.

Временно «Спартаком» будет руководить Вадим Романов, входивший в тренерский штаб Станковича.