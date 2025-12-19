Талалаев назвал маразмом увольнение Станковича из «Спартака»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в интервью «Спорт-Экспрессу» резко высказался об отставке Деяна Станковича из московского «Спартака».

Сербский специалист был уволен в начале ноября. Временно обязанности главного тренера «Спартака» исполняет Вадим Романов, входивший в тренерский штаб Станковича.

«Увольнение Станковича, на мой взгляд, маразм. Вы оцениваете эпатаж и эмоциональность тренера или качество набора очков командой и системность игры? Станкович на первом месте по количеству побед и на втором по числу набранных очков в этом веке в «Спартаке». За что его увольняют?» — сказал Талалаев.

Он отметил, что из-за таких непоследовательных решений «Спартак» и не может показать максимальный результат.

Красно-белые ушли на зимнюю паузу на шестом месте в РПЛ, «Балтика» располагается на пятой позиции.

Андрей Талалаев подчеркнул, что не собирается покидать «Балтику», поскольку чувствует себя на своем месте в калининградском клубе. Ранее СМИ сообщали об интересе к Талалаеву со стороны российских топ-клубов, в том числе и «Спартака».