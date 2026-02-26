Бубнов назвал трансферный «косяк» Галицкого в «Краснодаре»

Бывший защитник сборной СССР, футбольный эксперт Александр Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу» высказался о покупке «Краснодаром» защитника Валентина Пальцева.

В сентябре «Краснодар» арендовал 24-летнего центрального защитника у махачкалинского «Динамо», а в январе оформил окончательный выкуп за €3,2 млн (по данным портала Transfermarkt).

«Знаешь сколько? 3,5 млн. Сейчас с ним заключили. Он уже не в аренде, а этот, контракт. Валя — 3,5, это кошмар, конечно. Очередной косяк Галицкого Сергея Николаевича. Я ему уже об этом говорил», — сказал Бубнов.

В нынешнем сезоне Валентин Пальцев провел 12 матчей за «Краснодар» в чемпионате и Кубке России. На счету защитника два матча за национальную сборную. Transfermarkt оценивает игрока в €3 млн, то есть примерно в ту же сумму, которую «Краснодар» и заплатил махачкалинцам.

Действующий чемпион страны «Краснодар» лидирует и в нынешнем турнире РПЛ набрав 40 очков в 18 матчах.

