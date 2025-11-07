Бубнов обосновал, почему «Спартак» должен победить «Ахмат» в Грозном

По его мнению, красно-белые должны привезти три очка с непростого выезда. При этом свой прогноз эксперт построил не от игры «Спартака», а от впечатления, которое произвел на него «Ахмат» в последних матчах.

«Они очень много пропускают, а вот последнюю игру с «Балтикой» — это вообще на них не похоже. «Ахмат» никогда так трусливо не играл и в борьбе так не проигрывал», — сказал Бубнов.

«Спартак» занимает шестое место в РПЛ с 22 очками, «Ахмат» располагается на девятой позиции, имея в активе 16 баллов. Матч в Грозном состоится 9 ноября.

Ранее стало известно, что КДК РФС отменил красную карточку форварду «Ахмата» Георгию Мелкадзе, полученную им в матче с «Балтикой».