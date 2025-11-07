КДК отменил красную карточку форварду «Ахмата» Мелкадзе

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) аннулировал красную карточку форварду «Ахмата» Георгию Мелкадзе, которую он получил в матче 14-го тура РПЛ с «Балтикой» (0:2).

Глава КДК Артур Григорьянц отметил, что и клуб соответственно не будет наказан за неподобающее поведение своего игрока.

Во втором тайме матча с «Балтикой» арбитр Иван Абросимов после консультации с ВАР удалил Мелкадзе за наступ. В этом эпизоде игрок «Балтики» Ираклий Манелов подкатился под форварда «Ахмата», и тому просто некуда было убрать ногу.

Известный комментатор «Матч ТВ» Констанин Генич назвал судейское решение «преступлением перед футболом», а бывший арбитр Сергей Лапочкин — «катастрофой с судейской точки зрения».

