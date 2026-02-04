Бубнов отреагировал на заявление Инфантино о необходимости допуска россиян

Бывший игрок сборной СССР, футбольный эксперт Александрв Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу» отреагировал на заявление президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о необходимости возвращения россиян на международную арену.

Бубнов заявил, что этот вопрос не будет стоять на повестке дня в исполкоме ФИФА. Эксперт с недоверием воспринял заявление Инфантино.

«Полностью зависимый, марионетка, никаких решений не может принять. Никто его там не слушает и не считается с его мнением», — сказал Бубнов.

Инфантино в интервью Sky Sports говорил, что намерен внести в устав ФИФА пункт, согласно которому никакую страну нельзя будет отстранить по политическим мотивам.

На Украине главу ФИФА после высказываний о российском футболе внесли в базу «Миротворец».