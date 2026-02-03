Президент ФИФА попал в базу «Миротворца» после призыва снять санкции с российского футбола

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Поводом стали его публичные заявления о необходимости пересмотра санкций против российского футбола. Об этом стало известно после его интервью в программе «Мир с Ялдой Хаким» на Sky.

Инцидент произошел после недавнего интервью Инфантино телеканалу Sky. В нем глава ФИФА заявил, что отстранение российских сборных и клубов не принесло желаемого результата, а лишь усилило разочарование и напряженность. Он призвал организацию рассмотреть возможность снятия запретов и даже изменить внутренние правила, чтобы в будущем не наказывать целые страны из-за действий их политического руководства.

Украинская ассоциация футбола оперативно отреагировала, выразив категорическое несогласие с такой позицией. В заявлении УАФ подчеркнули, что санкции являются эффективным инструментом давления, а любая попытка реинтеграции российских команд поставит под угрозу безопасность соревнований.

Сайт «Миротворец», известный публикацией персональных данных людей, которых его создатели считают «врагами Украины», оперативно внес Инфантино в свой список.

* Экстремистский сайт запрещен на территории России.

