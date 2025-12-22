Бубнов оценил положение голкипера Сафонова в ПСЖ

Россиянин не играл за парижан с начала сезона, но затем провел четыре матча подряд после травмы основного голкипера Люка Шевалье. Сафонов стал главным героем матча за Межконтинентальный кубок против «Фламенго», отразив четыре послематчевых пенальти.

«В той ситуации, которая сейчас есть в «Пари Сен-Жермен», ему ничего не нужно делать. Потому что, если объективно, вот этот вратарь, который стоит… Шевалье, да, он не сильнее. Поэтому ему не надо дергаться. Он по-любому будет играть», — сказал Бубнов.

После матча с «Фламенго» тренер ПСЖ Луис Энрике рассказал, что Сафонов завершал серию пенальти со сломанной рукой, но из-за адреналина не чувствовал боли. По прогнозам, восстановление россиянина от травмы займет три-четыре недели.