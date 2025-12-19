Сафонов завершал матч с «Фламенго» со сломанной рукой

Предположительно, это произошло во время серии пенальти, в ходе которой российский голкипер отразил четыре удара подряд и обеспечил победу своей команде.

«Это невероятно — сам игрок не знает, как это произошло. Мы предполагаем, что во время третьего пенальти, когда он сделал странное движение. Он отразил два последних удара с переломом. Адреналин настолько сильный, когда игроки находятся на эмоциях, что, думаю, он мог отбивать удары, не чувствуя боли», — сказал главный тренер ПСЖ Луис Энрике.

По предварительным прогнозам, Сафонов пропустит три-четыре недели.

Ранее стало известно, что вратарский свитер Сафонова с победного матча выставили на аукционе.