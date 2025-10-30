Бубнов прокомментировал в эфире тренерскую ситуацию в «Динамо» анекдотом

Бывший защитник сборной СССР, футбольный эксперт Александр Бубнов в эфире «Коммент.ФМ» прокомментировал ситуацию в московском «Динамо» с помощью анекдота.

Бубнов посчитал бесполезным увольнение Марцела Лички в конце прошлого сезона и замену его на Валерия Карпина.

Эксперт рассказал анекдот про волка, лису и зайца, попавших в капкан. Лиса, прежде чем распрощаться с жизнью, попросила волка спеть. На шум прибежали охотники, которые застрелили всех. Истекающий кровью волк перед смертью сказал: «И чего тебе дураку надо было? Пожрать есть, баба есть… Шоу захотел!»

Бубнов рассмеялся в эфире удачной метафоре.

После 13 туров в РПЛ московское «Динамо» занимает лишь восьмое место с 16 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет уже 13 баллов.

