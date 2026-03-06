Бубнов считает, что «Краснодар» опозорил Галицкого

Речь идет о беспорядке в раздевалке, который устроили футболисты после кубкового матча на «ВЭБ Арене» с ЦСКА (1:3). Видео с разгромленной раздевалкой опубликовал врач армейцев Эдуард Безуглов.

«Что касается бардака в раздевалке — если они сделали это умышленно, то это удар по Галицкому. Он этого может не простить. В первую очередь не столько игрокам, сколько Мусаеву (главному тренеру команды. — Прим.). Это удар по той политике, которую ведут и «Краснодар», и Галицкий. Это удар по престижу клуба и его тоже», — сказал Бубнов.

Пресс-служба «Краснодара» заявила, что примерно так после матча выглядит любая раздевалка. Публикация же видео имеет своей целью увести в сторону разговор о расизме. После матча игроки «быков» заявили, что с трибун неслись расистские выкрики в адрес колумбийского нападающего Джона Кордобы, а судья их не замечал. «Краснодар» сообщил о подаче обращений в КДК и ЭСК РФС и пообещал пристально следить за ходом расследования.

ЦСКА, в свою очередь, заявил о начале своего собственного расследования. Проявлений расизма армейцы пока не заметили, зато обнаружили провокации со стороны игроков «Краснодара».